16 октября 14:00
Мариуполь 1
Металлист 1925 2
16 октября 17:00
Львов 1
Динамо 4
16 октября 19:30
Днепр-1 2
Колос 0
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
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Брюгге --
Манчестер Сити --
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Спортинг --
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ПСЖ --
Лейпциг --
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Порту --
Милан --
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Атлетико --
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Аякс --
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Шахтер --
Реал --
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Фьюри избил немецкого румына: видео

Олег Люлька
16 октября, 23:15
Двоюродный брат Тайсона Фьюри, 27-летний Хьюи, одержал досрочную победу над Кристианом Хаммером в Ньюкасле

Хьюи Фьюри в ударе / Фото: Reuters

Спустя неделю после победы нокаутом Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером, двоюродный брат Цыганского короля Хьюи Фьюри добился успеха на вечере бокса в Ньюкасле.

По ходу поединка Фьюри-младший методичного избивал уроженца Румынии немца Кристиана Хаммера. Как следствие, бой все 12 раундов не продлился.

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Уже после пятого раунда Хаммер отказался продолжать поединок, сославшись на травму руки.

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Что интересно, похожим образом Кристиан Хаммер проиграл в 2015-м и Тайсону Фьюри.

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Добавим, что для 27-летнего Хьюи Фьюри (рост 198 см, размах рук 203 см) это – 26-я победа на профи-ринге при трех поражениях – от Александра Поветкина, Кубрата Пулева и Джозефа Паркера.

Смотрите, как ранее Тайсон Фьюри нокаутировал Уайлдера

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