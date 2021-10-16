Фьюри избил немецкого румына: видео

Хьюи Фьюри в ударе / Фото: Reuters
Спустя неделю после победы нокаутом Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером, двоюродный брат Цыганского короля Хьюи Фьюри добился успеха на вечере бокса в Ньюкасле.
По ходу поединка Фьюри-младший методичного избивал уроженца Румынии немца Кристиана Хаммера. Как следствие, бой все 12 раундов не продлился.
Уже после пятого раунда Хаммер отказался продолжать поединок, сославшись на травму руки.
Что интересно, похожим образом Кристиан Хаммер проиграл в 2015-м и Тайсону Фьюри.
Добавим, что для 27-летнего Хьюи Фьюри (рост 198 см, размах рук 203 см) это – 26-я победа на профи-ринге при трех поражениях – от Александра Поветкина, Кубрата Пулева и Джозефа Паркера.
Смотрите, как ранее Тайсон Фьюри нокаутировал Уайлдера
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