13 січня 21:00 Онлайн
Атлетіко --
Атлетик --
13 січня 21:45
Ліверпуль --
Арсенал --
13 січня 22:00
Мілан --
Дженоа --
14 січня 15:00 Онлайн
Сенегал --
Гвінея --
15 січня 14:30 Онлайн
Манчестер Сіті --
Челсі --
16 січня 16:00 Онлайн
Ліверпуль --
Брентфорд --
16 січня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Арсенал --
16 січня 21:45 Онлайн
Аталанта --
Інтер --
18 січня 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челсі --
19 січня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
19 січня 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 січня 22:30 Онлайн
Валенсія --
Севілья --
20 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Алжир --
20 січня 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ліверпуль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Ф'юрі добив Кличка принизливим фото

Андрій Трофімов
13 січня, 12:07
Тайсон Ф'юрі з новою силою обрушився на Володимира Кличка після того, як той заступився за Олександра Усика

Ф'юрі і його жертви / Фото: Twitter

Варто було Володимиру Кличку заступитися за Олександра Усика, якого Тайсон Ф'юрі звинуватив у вживанні стероїдів, як Циганський король взявся невтомно тролити молодшого зі знаменитих братів.

Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі виклав у Twitter колаж, на якому його зображено з великим животом поруч із підтягнутими Деонтеєм Вайлдером та Володимиром Кличком.

Реклама

"Пояснення поточного становища в надважкій вазі людям поза межами боксу – це справжнє задоволення: "Так, хлопець посередині побив двох інших і ем… ум…" – написав Ф'юрі, похвалившись тим, як сенсаційно переміг Кличка одноголосним рішенням суддів 2015-го, перервавши його багаторічне домінування у надважкій вазі, а потім двічі нокаутував Вайлдера.

Тайсон Ф'юрі vc Деонтей Вайлдер / Фото: Reuters

Володимир Кличко vs Тайсон Ф'юрі / Фото: Twitter

Нагадаємо, раніше Тайсон Ф'юрі розбурхав фанатів боксу, назвавши Олександра Усика. маленьким, напханим стероїдами чоловічком".

Реклама

Ф'юрі vs Усик / Фото: Instagram

У відповідь Володимир Кличко нагадав Ф'юрі про провалений британцем допінг-тест перед їхнім боєм 2015-го.

Ф'юрі не змовчав, обізвавши Кличка нікчемним бомжем.

Реклама

Дивіться, як Ф'юрі переміг Вайлдера та Кличка