Футбольні дезертири! Київський клуб розігнав гравців, які у лютому не повернулися до України

Гравці Лівого Берегу влаштували масове дезертирство

Минулий футбольний сезон в Україні було завершено достроково через війну, яку фашистська Росія розв'язала на нашій території. УПЛ, а також Перша та Друга ліги зафіксували турнірні таблиці на момент закінчення осінньої частини.

Втім, вже наприкінці серпня планується старт нового сезону, який має відбутися на території України. Щоправда, деякі клуби не вийдуть на старт.

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Сумна ситуація сталася з київським клубом Лівий Берег, який виявився другим у своїй групі Другої ліги. Команда проводила зимовий збір у Туреччині, проте після початку повномасштабної війни багато членів команди відмовилися повертатися до України.

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Таким чином команда пропустить наступний футбольний сезон. Офіційну заяву щодо цієї ситуації Лівий Берег опублікував на своїй сторінці у Instagram.

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"Більшість гравців та представників тренерського складу Лівого Берега прийняли особисте рішення не повертатися до країни з підготовчого збору в Туреччині, залишившись за кордоном. При тому, що керівництвом клубу було створено всі логістичні умови для повернення в Україну та подальшої співпраці. Зважаючи на це, було ухвалено рішення про припинення взаємовідносин з чинним тренерським штабом і футболістами. Таким складом команда існувати не могла! З квітня 2022 року клуб відновив свою роботу, зосередивши всю увагу на дитячо-юнацькій школі, яка активно продовжує займатися благодійністю.

Наразі ми розуміємо, що будівництво головної команди потребує чимало часу. Тому керівництвом клубу було ухвалено єдине правильне рішення про тимчасову зупинку діяльності професійної команди. Але ми обіцяємо, що клуб готуватиметься до участі у змаганнях серед професіоналів у сезоні 2023/2024".

Відмітимо, що схожа ситуація була в березні й у Агробізнесу з Волочиська. Команда Першої Ліги практично повним складом була розпущена після того, як із закордонних зборів повернулося лише три гравці.