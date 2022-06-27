Постраждав не лише ТЦ. Фашисти обстріляли стадіон у Кременчуці (фото)

Російські терористи випустили по місту на Полтавщині дві ракети. Одна з них потрапила у торговий центр, друга – у спортивний об'єкт

Майно футбольного клубу Кремінь постраждав від обстрілу

Армія РФ продовжує атакувати наші міста. Фашисти постійно бомбардують ракетами цивільні об'єкти, масово вбивають мирне населення та окупують території.

Сьогодні від обстрілу постраждав Кременчук, спалахнув великий торговий центр. Як повідомляє секретар РНБО України Олексій Данилов постраждав також і стадіон футбольного клубу Кремінь.

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"За попередніми даними, удару було завдано крилатою ракетою повітряного базування Х-22 з літаків (тип встановлюється). Випущено дві ракети, одна з яких потрапила до торгового центру, друга – до міського стадіону. Працюють усі необхідні держслужби, пораненим і постраждалим надається вся необхідна медична допомога".

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Водночас телеканал Футбол повідомив, що від обстрілу постраждав командний автобус та адміністративна будівля арени. Нагадаємо, що минулого сезону Кремінь виступав у Першій Лізі та за підсумками незакінченого чемпіонату посів останнє місце.

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Вчора ж фашисти обстріляли дитячий садок та житловий будинок у Києві. Постраждала семирічна дівчинка та її мама, тоді як батько сім'ї загинув. Виявилось, що мати сімейства є громадянкою РФ.