Повернулися лише три гравці! Український клуб виганяє футболістів-дезертирів

Власник Агробізнесу Олег Собуцький розповів, що більша частина команди не захотіла повертатися в Україну під час війни.

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Агробізнес"

Війна Росії та України мобілізувала українських спортсменів Хтось проявляється себе в інфополі, деякі записалися до лав тероборони чи ЗСУ. Щоправда, трапляються й епізоди відсутності патріотизму.

Найяскравіший приклад – Анатолій Тимощук, який вирішив ігнорувати геноцид співвітчизників через роботу в Зеніті. Також випадки негарної поведінки під час війни сталися у першоліговому клубі Агробізнес.

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Про це на офіційному сайті команди докладно розповів власник Олега Собуцького. За його словами, початок війни команда зустріла на зборах у Туреччині, після чого додому повернулися лише троє футболістів.

"Розуміючи, що в умовах війни немає сенсу продовжувати тренувальний збір у Туреччині, 25 лютого тренери та гравці вирішили повернутися в Україну до своїх родин. Команда прилетіла до Будапешта, де її забрав автобус та привіз до України. Яким же був мій подив, кого додому повернувся весь тренерський штаб, адміністративний персонал і... всього три футболісти. Решта вирішила перечекати закордоном подалі від війни. І це в ті дні, коли країні, яка їх виростила і де залишилися їхні рідні та близькі, така потрібна допомога. І необов'язково на передовій, у тилу багато справ. Особисто мені соромно дивитись у вічі вболівальникам. Вони питають, чому хлопці не повернулися. І жодних аргументів я навести не можу.

Олег Собуцький / Фото: Офіційний сайт ФК "Агробізнес"

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У нас війна, гинуть люди, а гравці команди Іван та Микола Когути тим часом надсилають фото з ресторану в Іспанії. Хіба це нормально? Додому повернулися гравці Ігор Курило, Данило Карась та Артем Матус. У Волочиську на них чекали Віталій Груша та Євген Ємаєв, які через травму не поїхали на збір. Усі вони продовжать кар'єру у клубі. З рештою гравців ми не збираємося продовжувати співпрацю. Вони вже зараз можуть шукати собі нові команди. Війна обов'язково завершиться перемогою України, ми відбудуємо міста та села. А зараз вся країна має згуртуватися і єдиним фронтом дати відсіч ворогові. .

Зазначимо, що після 20 турів у Першій Лізі Агробізнес йде на 13-му місці – це зона вильоту до Другої Ліги. Щоправда, від рятівного місця команду відокремлює лише два бали.