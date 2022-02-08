Футбольнув кота! Ярмоленка затьмарив скандалом партнер

Зума потрапив у більший скандал, ніж Ярмоленко / Фото: Колаж: Сьогодні
Негатив із боку вболівальників, пов'язаний з англійським футбольним клубом Вест Гем, переключився з українського легіонера цієї команди Андрія Ярмоленка на його французького партнера Курта Зуму.
До Мережі потрапило відео, як Зума вдарив лівою ногою свого кота, ніби той – м'яч.
Звірячий момент зняв та опублікував брат Зуми, Йоан, запостивши відео у Snapchat.
Зуму вже засудило Королівське товариство із запобігання жорстокому поводженню з тваринами, назвавши відео мерзенним.
Француз, який виграв ЛЧ-2021 у складі Челсі, поспішив вибачитися.
"Я хочу вибачитись за свої дії. Моїй поведінці немає виправдань. Мені шкода всіх, кого це відео засмутило. Я хотів би запевнити всіх, що з нашими двома котами все гаразд, вони здорові. Їх любить і плекає вся наша сім'я, і така поведінка була поодиноким випадком, який більше не повториться", – наводить слова гравця The Sun.
"Вест Гем Юнайтед беззастережно засуджує дії нашого гравця Зуми. Ми поговорили з Куртом і вирішуватимемо це питання всередині колективу, але ми хотіли б дати зрозуміти, що жодним чином не виправдовуємо жорстоке поводження з тваринами", – заявив і лондонський клуб.
Але ці осуди та вибачення можуть не врятувати Зуму від покарання – захисника Вест Гема загрожують притягнути до відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.
Нагадаємо, раніше відразу до кількох скандалів потрапив український вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко. Спершу ексдинамівця звинуватили у незаконній рекламі тоталізаторів, що заборонено англійським футбольним законом.
А потім фанати Вест Гема почати вимагати вигнати Ярмоленка з команди. Вболівальників обурило небажання українця святкувати забитий м'яч "молотобійців".