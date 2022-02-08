Футбольнув кота! Ярмоленка затьмарив скандалом партнер

Зума потрапив у більший скандал, ніж Ярмоленко / Фото: Колаж: Сьогодні

Негатив із боку вболівальників, пов'язаний з англійським футбольним клубом Вест Гем, переключився з українського легіонера цієї команди Андрія Ярмоленка на його французького партнера Курта Зуму.

До Мережі потрапило відео, як Зума вдарив лівою ногою свого кота, ніби той – м'яч.

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Звірячий момент зняв та опублікував брат Зуми, Йоан, запостивши відео у Snapchat.

Зуму вже засудило Королівське товариство із запобігання жорстокому поводженню з тваринами, назвавши відео мерзенним.

Француз, який виграв ЛЧ-2021 у складі Челсі, поспішив вибачитися.

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"Я хочу вибачитись за свої дії. Моїй поведінці немає виправдань. Мені шкода всіх, кого це відео засмутило. Я хотів би запевнити всіх, що з нашими двома котами все гаразд, вони здорові. Їх любить і плекає вся наша сім'я, і така поведінка була поодиноким випадком, який більше не повториться", – наводить слова гравця The Sun.

"Вест Гем Юнайтед беззастережно засуджує дії нашого гравця Зуми. Ми поговорили з Куртом і вирішуватимемо це питання всередині колективу, але ми хотіли б дати зрозуміти, що жодним чином не виправдовуємо жорстоке поводження з тваринами", – заявив і лондонський клуб.

Але ці осуди та вибачення можуть не врятувати Зуму від покарання – захисника Вест Гема загрожують притягнути до відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.

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Нагадаємо, раніше відразу до кількох скандалів потрапив український вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко. Спершу ексдинамівця звинуватили у незаконній рекламі тоталізаторів, що заборонено англійським футбольним законом.

Вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

А потім фанати Вест Гема почати вимагати вигнати Ярмоленка з команди. Вболівальників обурило небажання українця святкувати забитий м'яч "молотобійців".