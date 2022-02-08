Футбольнул кота! Ярмоленко затмил скандалом партнер

Зума оскандалился похлеще, чем Ярмоленко / Фото: Коллаж: Сегодня

Негатив со стороны болельщиков, связанный с английским футбольным клубом Вест Хэм, переключился с украинского легионера этой команды Андрея Ярмоленко на его французского партнера Курта Зуму.

В Сеть попало видео, как Зума со всей силы футбольнул левой ногой своего кота, как будто тот – мяч.

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Зверский момент снял и опубликовал брат Зумы, Йоан, запостив видео в Snapchat.

Зуму уже осудило Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными, назвав видео гнусным.

Француз, выигравший ЛЧ-2021 в составе Челси, поспешил принести извинения.

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"Я хочу извиниться за свои действия. Моему поведению нет оправданий. Мне жаль всех, кого это видео расстроило. Я хотел бы заверить всех, что наши два кота в полном порядке и здоровы. Их любит и лелеет вся наша семья, и такое поведение было единичным случаем, который больше не повторится", – приводит слова игрока The Sun.

"Вест Хэм Юнайтед безоговорочно осуждает действия нашего игрока Зумы. Мы поговорили с Куртом и будем решать этот вопрос внутри коллектива, но мы хотели бы дать понять, что никоим образом не оправдываем жестокое обращение с животными", – выступил с заявлением и лондонский клуб.

Но эти порицания и извинения могут не спасти Зуму от наказания – защитника Вест Хэма грозят привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными.

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Напомним, ранее сразу в несколько скандалов угодил украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко. Сперва экс-динамовца обвинили в незаконной рекламе тотализаторов, что запрещено английским футбольным законом.

Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

А затем фанаты Вест Хэма потребовали выгнать Ярмоленко из команды. Болельщиков возмутило нежелание украинца праздновать забитый мяч "молотобойцев".