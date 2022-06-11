Футбольна команда потрапила у серйозну ДТП. Одного гравця прооперували (фото)

Тодор Недєлєв сильно постраждав у ДТП / Фото: Getty Images

Ліга націй УЄФА у розпалі. Сьогодні збірна України здолала Вірменію і продовжує без втрат йти у своїй групі Дивізіону В.

Завтра ж у лізі С має пройти поєдинок між Грузією та Болгарією. Втім, гра нині залишається під питанням через надзвичайну подію з гостьовою командою.

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Болгари прибули до Тбілісі за день до матчу і дорогою до готелю один із двох командних автобусів потрапив у серйозну ДТП у столиці Грузії. Водій транспортного засобу не впорався з керуванням.

Постраждав хавбек Ботєва Тодор Недєлєв, який отримав черепно-мозкову травму. У результаті футболісту було проведено екстрену операцію. Інші гравці збірної Болгарії не постраждали.

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За підсумками трьох матчів у четвертій групі Ліги С Грузія утримує впевнене лідерство, вигравши усі поєдинки у Північної Македонії, Болгарії та Гібралтару. Самі ж болгари йдуть третіми, заробивши лише два очки.