Футбольна армія готова до бою! Стартовий склад збірної України на матч із Шотландією

Збірна України готова битися за путівку на ЧС-2022

Незабаром збірна України вийде на поле стадіону "Хемпден Парк", щоб воювати за право поїхати на ЧС-2022. Суперником команди Олександра Петракова стануть шотландці.

Онлайн-трансляція матчу Шотландія – Україна буде доступна у нас на сайті. Початок – о 21:45 за київським часом. Тим часом Олександр Петраков та його візаві Стів Кларк визначилися зі стартовим складом на поєдинок.

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УКРАЇНА: Бущан – Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Степаненко, Зінченко, Малиновський – Циганков, Яремчук, Ярмоленко.

ШОТЛАНДІЯ: Гордон – Хікі, Хенлі, Купер, Робертсон – Мактоміней, Макгрегор, Гілмор – Макгінн, Адамс, Дайкс.

Відмітимо, що букмекери вірять у прохід Шотландії. Коефіцієнт на підсумковий тріумф команди Стіва Кларка дорівнює 1.69, тоді як на "синьо-жовтих" – 2.25. У відсотковому співвідношенні – 57% на 43%.

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Пряма трансляція гри буде доступна на телеканалах Індіго та Футбол 1. Крім того, матч Шотландія – Україна дивитись онлайн можна буде на сервісі OLL.TV.