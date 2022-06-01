1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
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Футбольна армія готова до бою! Стартовий склад збірної України на матч із Шотландією

Анатолій Дерека
1 червня, 20:19
Олександр Петраков та Стів Кларк визначилися з основою на поєдинок відбору ЧС-2022

Збірна України готова битися за путівку на ЧС-2022

Незабаром збірна України вийде на поле стадіону "Хемпден Парк", щоб воювати за право поїхати на ЧС-2022. Суперником команди Олександра Петракова стануть шотландці.

Онлайн-трансляція матчу Шотландія – Україна буде доступна у нас на сайті. Початок – о 21:45 за київським часом. Тим часом Олександр Петраков та його візаві Стів Кларк визначилися зі стартовим складом на поєдинок.

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УКРАЇНА: Бущан – Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Степаненко, Зінченко, Малиновський – Циганков, Яремчук, Ярмоленко.

ШОТЛАНДІЯ: Гордон – Хікі, Хенлі, Купер, Робертсон – Мактоміней, Макгрегор, Гілмор – Макгінн, Адамс, Дайкс.

Відмітимо, що букмекери вірять у прохід Шотландії. Коефіцієнт на підсумковий тріумф команди Стіва Кларка дорівнює 1.69, тоді як на "синьо-жовтих" – 2.25. У відсотковому співвідношенні – 57% на 43%.

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Пряма трансляція гри буде доступна на телеканалах Індіго та Футбол 1. Крім того, матч Шотландія – Україна дивитись онлайн можна буде на сервісі OLL.TV.