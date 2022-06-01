1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
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Футбольная армия готова к бою! Стартовый состав сборной Украины на матч с Шотландией

Анатолий Дерека
1 июня, 20:19
Александр Петраков и Стив Кларк определились с основой на поединок отбора ЧМ-2022

Сборная Украины готова биться за путевку на ЧМ-2022 / Фото: УАФ

Уже скоро сборная Украины выйдет на поле стадиона "Хэмпден Парк", чтобы сразиться за право поехать на ЧМ-2022. Соперником команды Александра Петракова станут шотландцы.

Онлайн-трансляция матча Шотландия – Украина будет доступна у нас на сайте. Начало – в 21:45 по киевскому времени. Тем временем, Александр Петраков и его визави Стив Кларк определились со стартовым составом на поединок.

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УКРАИНА: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Зинченко, Малиновский – Цыганков, Яремчук, Ярмоленко.

ШОТЛАНДИЯ: Гордон – Хики, Хэнли, Купер, Робертсон – Мактоминей, Макгрегор, Гилмор – Макгинн, Адамс, Дайкс.

Отметим, что букмекеры верят в проход Шотландии. Коэффициент на итоговый триумф команды Стива Кларка равен 1.69, тогда как на "сине-желтых" – 2.25. В процентном соотношении – 57% на 43%.

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Прямая трансляция игры будет доступна на телеканалах Индиго и Футбол 1. Кроме того, матч Шотландия – Украина смотреть онлайн можно будет на сервисе OLL.TV.