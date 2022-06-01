Футбольная армия готова к бою! Стартовый состав сборной Украины на матч с Шотландией

Сборная Украины готова биться за путевку на ЧМ-2022 / Фото: УАФ

Уже скоро сборная Украины выйдет на поле стадиона "Хэмпден Парк", чтобы сразиться за право поехать на ЧМ-2022. Соперником команды Александра Петракова станут шотландцы.

Онлайн-трансляция матча Шотландия – Украина будет доступна у нас на сайте. Начало – в 21:45 по киевскому времени. Тем временем, Александр Петраков и его визави Стив Кларк определились со стартовым составом на поединок.

Реклама

УКРАИНА: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Зинченко, Малиновский – Цыганков, Яремчук, Ярмоленко.

ШОТЛАНДИЯ: Гордон – Хики, Хэнли, Купер, Робертсон – Мактоминей, Макгрегор, Гилмор – Макгинн, Адамс, Дайкс.

Отметим, что букмекеры верят в проход Шотландии. Коэффициент на итоговый триумф команды Стива Кларка равен 1.69, тогда как на "сине-желтых" – 2.25. В процентном соотношении – 57% на 43%.

Реклама

Читайте также: Как изменились музыкальные вкусы сборной Украины

Прямая трансляция игры будет доступна на телеканалах Индиго и Футбол 1. Кроме того, матч Шотландия – Украина смотреть онлайн можно будет на сервисе OLL.TV.