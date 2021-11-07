Футболісти побилися на полі через картонні труни (відео)

Футболіст Інтернасьоналя з картонними трунами в руках

Інтернасьйональ обіграв Греміо з рахунком 1:0 завдяки голу колишнього футболіста Шахтаря Тайсона, продовживши серію з поразок свого суперника до чотирьох матчів.

Фанати на трибунах упродовж матчу розмахували на трибунах картонними трунами, натякаючи на швидкий виліт Греміо до нижчої ліги, а після матчу передали їх гравцям своєї команди.

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Футболістам Греміо це не сподобалося, внаслідок чого на полі спалахнула бійка. За кілька хвилин конфлікт вдалося погасити, а рефері виписав видалення представнику з кожної команди.

До речі, раніше ми писали, що фанати Греміо влаштували свавілля на стадіоні: Луїсу Адріано довелося сховатися в роздягальні. Після матчу чемпіонату Бразилії, в якому Греміо поступився Палмейрасу 1:3, уболівальники влаштували заворушення на стадіоні.