Футболисты подрались на поле из-за картонных гробов (видео)

Футболист Интернасьоналя с картонными гробами в руках

Интернасьональ обыграл Гремио со счетом 1:0 благодаря голу бывшего футболиста Шахтера Тайсона, продлив серию из поражений своего соперника до четырех матчей.

Фанаты на трибунах на протяжении матча размахивали на трибунах картонными гробами, намекая на скорый вылет Гремио в низшую лигу, а после матча передали их игрокам своей команды.

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Футболистам Гремио это не понравилось, в результате чего на поле вспыхнула драка. Спустя несколько минут конфликт удалось погасить, а рефери выписал удаление представителю из каждой команды.

Кстати, ранее мы писали, что фанаты Гремио устроили беспредел на стадионе: Луису Адриано пришлось спрятаться в раздевалке. После матча чемпионата Бразилии, в котором Гремио уступил Палмейрасу 1:3, болельщики устроили беспорядки на стадионе.