Футболістів мало не прибило дахом: що сталося у Казахстані

Стадіон після бурі. Фото: преслужба ДНС Шимкента

У чемпіонаті Казахстану з футболу в суботу не було дограно матчу між командами Ордабаси та Аксу.

У Шимкеті під час поєдинку розпочалася буря та потужним поривом вітру зірвало дах над трибунами стадіону. Фрагменти даху впали за воротами Аксу.

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Згідно з офіційною інформацією, жертв та постраждалих немає.

Раніше ми писали, що російські окупанти практично знищили арену, де тренувалася збірна України. Рашисти розбомбили стадіон "Сонячний" у Харкові.

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Ми також повідомляли, як нелюди з Росії вирили свій рашистський символ на стадіоні у Бородянці. Путінські орки заради забави знищили футбольний газон.