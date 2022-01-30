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Футболіста МЮ заарештували за підозрою у зґвалтуванні своєї дівчини

Андрій Трофімов
30 січня, 19:52
20-річний нападник Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд заарештований поліцією Великого Манчестера і може надовго загриміти за ґрати

Мейсон Грінвуд і Гаррієт Робсон / Фото: Daily Mail / Sport

Форварда МЮ та збірної Англії Мейсона Грінвуда підозрюють у зґвалтуванні та завданні тілесних ушкоджень.

Про це повідомляє The Sun.

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У неділю, 30 січня, дівчина футболіста Гаррієт Робсон звинуватила Грінвуда в насильстві, опублікувавши в сторіз фото побоїв, а також аудіо, де її примушують до заняття сексом.

"Для всіх, хто хотів знати, що Мейсон Грінвуд насправді робить зі мною", – написала Робсон.

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Що стосується аудіо, оприлюдненого Гаррієт, то на ньому жіночий голос каже: "Ні, я не хочу займатися сексом". А чоловічий наполягає: "Мені начхати на те, що ти хочеш. Гаррієт, тобі треба підняти ноги. Підніми свої бісові ноги. Я хочу тебе т*****ти".

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Нагадаємо, Грінвуд виступає за основну команду Манчестер Юнайтед із 2018 року. За цей час вінгер провів за клуб 129 матчів, у яких забив 35 м'ячів та віддав 12 гольових передач.

Після звинувачень з боку дівчини Грінвуда було відсторонено від тренувань МЮ.