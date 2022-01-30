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Футболиста МЮ арестовали по подозрению в изнасиловании своей девушки

Андрей Трофимов
30 января, 19:52
20-летний нападающий Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд арестован полицией Большого Манчестера и может надолго загреметь за решетку

Мэйсон Гринвуд и Гарриет Робсон / Фото: Daily Mail / Sport

Форварда МЮ и сборной Англии Мэйсона Гринвуда подозревают в изнасиловании и нанесении телесных повреждений.

Об этом сообщает The Sun.

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В воскресенье, 30 января, девушка футболиста Гарриет Робсон обвинила Гринвуда в насилии, опубликовав в сториз фото побоев, а также аудио, где ее принуждают к сексу.

"Для всех, кто хотел знать, что Мэйсон Гринвуд на самом деле делает со мной", – написала Робсон.

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Что касается аудио, обнародованного Гарриет, то на нем женский голос говорит: "Нет, я не хочу заниматься сексом". А мужской настаивает: "Мне плевать на то, что ты хочешь. Гарриет, тебе нужно поднять ноги. Подними свои чертовы ноги. Я хочу тебя т*****ть".

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Напомним, Гринвуд выступает за основную команду Манчестер Юнайтед с 2018 года. За это время вингер провел за клуб 129 матчей, в которых забил 35 мячей и отдал 12 голевых передач.

После обвинений со стороны девушки Гринвуд был отстранен от тренировок МЮ.