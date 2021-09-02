1 вересня 17:00
Казахстан 2
Україна 2
1 вересня 21:45 Трансляція
Росія 0
Хорватія 0
4 вересня 21:45
Україна --
Франція --
10 вересня 19:30
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Футболіст Зорі одружився на блондинці, подарувавши їй каблучку з гігантським діамантом

Олег Люлька
2 вересня, 09:25
Зі своїм статусом холостяка розпрощався 24-річний півзахисник луганської команди Єгор Назарина, який раніше встиг пограти за Дніпро, Антверпен і Карпати

Єгор Назарина і його дружина / Фото: Instagram

Дружиною Єгора Назарини стала чарівна Карина, з якою він перебуває у стосунках уже не один рік.

Про одруження повідомляє луганська Зоря у себе в Instagram.

Закохані офіційно стали чоловіком і дружиною, скориставшись паузою в чемпіонаті України, пов'язаною з матчами збірних.

Відзначимо, що свого часу Єгор Назарина покликав Карину заміж, запропонувавши їй гігантську каблучку з величезним діамантом.

Реклама

Шикарна пара, чи не так?

Раніше ми писали, що одружився найскандальніший боксер України. Головний хейтер Василя Ломаченка Іван Редкач, котрий проживає в Сполучених Штатах, зв'язав себе узами шлюбу з красунею Анною Андрєєвою.

Іван Редкач і його дружина Анна / Фото: Instagram

Реклама