Футболист Зари женился на блондинке, подарив ей кольцо с гигантским бриллиантом

Егор Назарина и его жена / Фото: Instagram

Супругой Егора Назарины стала очаровательная Карина, с которой он состоит в отношениях уже не один год.

О бракосочетании сообщает луганская Заря у себя в Instagram.

Влюбленные официально стали мужем и женой, воспользовавшись паузой в чемпионате Украины, связанной с матчами сборных.

Отметим, что в свое время Егор Назарина позвал Карину замуж, предложив ей гигантское кольцо с огромным бриллиантом.

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Шикарная пара, не правда ли?

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