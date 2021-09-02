Футболист Зари женился на блондинке, подарив ей кольцо с гигантским бриллиантом

Егор Назарина и его жена / Фото: Instagram
Супругой Егора Назарины стала очаровательная Карина, с которой он состоит в отношениях уже не один год.
О бракосочетании сообщает луганская Заря у себя в Instagram.
Влюбленные официально стали мужем и женой, воспользовавшись паузой в чемпионате Украины, связанной с матчами сборных.
Отметим, что в свое время Егор Назарина позвал Карину замуж, предложив ей гигантское кольцо с огромным бриллиантом.
Шикарная пара, не правда ли?
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