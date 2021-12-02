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Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
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Футболіст Шахтаря став батьком: фото малюка та мами одразу після пологів

Олег Люлька
2 грудня, 11:21
У 21-річного центрального захисника "гірників" бразильця Вітао народився син

Вітао став батьком / Фото: Колаж: Сьогодні

Вітао на сьомому небі від щастя. Кохана футболіста Шахтаря Каміла Соуза подарувала йому сина.

Хлопчика назвали Мігелем. Про це Вітао повідомив у себе в Instagram, опублікувавши фото з пологового будинку одразу після пологів.

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Дуже емоційні кадри!

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"Усе сталося не так, як планувалося. Мігель захотів прийти в цей світ раніше строку, ха-ха-ха, – розповів захисник Шахтаря, додавши. – Я не можу словами описати те щастя, яке я відчуваю. Слава Богу, що дозволив втілитись моїй мрії".

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Зазначимо, що обраниця Вітао, Каміла Соуза, у соцмережах сферою своєї діяльності називає аудит. Тепер вона може додати туди нове слово – материнство.

Раніше батьком вдруге став найкращий футболіст Динамо. Син народився у Віталія Буяльського.

Буяльських уже четверо / Фото: Instagram