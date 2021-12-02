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Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
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Футболист Шахтера стал отцом: фото малыша и мамы сразу после родов

Олег Люлька
2 декабря, 11:21
У 21-летнего центрального защитника "горняков" бразильца Витао родился сын

Витао стал отцом / Фото: Коллаж: Сегодня

Витао на седьмом небе от счастья. Возлюбленная футболиста Шахтера, Камила Соуза, подарила ему сына.

Мальчика назвали Мигелем. Об этом Витао сообщил у себя в Instagram, опубликовав фото из роддома сразу после родов.

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Очень эмоциональные кадры!

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"Все произошло не так, как планировалось. Мигель захотел прийти в этот мир раньше срока, ха-ха-ха, – поведал защитник Шахтера, добавив. – Я не могу словами описать то счастье, которое я чувствую. Слава Богу, что позволил воплотиться моей мечте".

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Отметим, что избранница Витао, Камила Соуза, в соцсетях сферой сферой своей деятельности называет аудит. Теперь она может добавить туда новое слово – материнство.

Ранее отцом во второй раз стал лучший футболист Динамо. Сын родился у Виталия Буяльского.

Буяльских уже четверо / Фото: Instagram