Футболіст збірної України почув у Туреччині пісню KAZKA – і як заспівав!

Євген Макаренко і його дружина Тетяна / Фото: Instagram
Півзахисник збірної України та бельгійського Андерлехта Євген Макаренко блиснув своїми вокальними здібностями в турецькому Бодрумі, де разом з дружиною Тетяною відпочиває після вильоту з Євро-2020.
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Під час їхньої вечері в місцевому ресторані увімкнули пісню української групи KAZKA "Плакала". Євген не втримався і почав підспівувати: "І мама молода, й закохана мала/ На кухні всі однаково плакали". Було досить проникливо!
"Зраділи, почувши пісню рідною мовою", – написала у себе в інстаграм-сториз Тетяна Макаренко
Дивіться, як Тетяна Макаренко відпочиває в Туреччині
Нагадаємо, що аналітики назвали Макаренка найкращим гравцем збірної України в останньому для неї матчі Євро-2020 з Англією, в якому наша команда поступилася 0:4.
А відразу після вильоту з Євро Макаренко подарував синові квадроцикл.
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