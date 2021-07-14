Футболіст збірної Італії одружився. Священик спитав його про Євро

Перш ніж дати благословення на шлюб, священнослужитель поцікавився у Федеріко Бернардескі, коли той більше хвилювався – перед пенальті чи перед вінчанням

Федеріко Бернардескі і його дружина / Фото: La Nazione

За дві доби після перемоги збірної Італії на чемпіонаті Європи один з футболістів команди одружився. 27-річний півзахисник Ювентуса Федеріко Бернардескі зіграв весілля з актрисою і моделлю Веронікою Чарді, з якою давно перебуває у стосунках. У пари навіть є маленька дочка.

У день весілля пекучій брюнетці виповнилося 36.

Під час церемонії вінчання, на яку, до речі, футболіст запізнився на 40 хвилин, священик поставив Федеріко Бернардескі питання: "Ти більше хвилюєшся зараз чи коли збирався пробити пенальті у фіналі Євро?"

Нагадаємо, що свій удар в післяматчевій серії одинадцятиметрових Федеріко Бернардескі реалізував, перегравши голкіпера англійців Джордана Пікфорда.

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Відзначимо, що церемонія відбулася в головному соборі Каррари, рідного міста Федеріко Бернардескі. Біля храму молодят оточили тисячі уболівальників – наречений на радощах від виграшу Євро і одруження виліз на машину і почав скандувати кричалки разом з тіффозі.

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