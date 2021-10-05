Футболіст зрадів збою в соцмережах: "Хоч зміг поспілкуватися з дружиною"

Лукас і Ларісса хорошо провели час без соцмереж

Вчора темою номер один у всьому світу став масовий збій у роботі соціальних мереж. Користь з цього зумів отримати півзахисник Тоттенгема Лукас Моура.

Футболіст опублікував в Twitter цікаве повідомлення, присвячений цій темі.

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"Через збій в WhatsApp і Instagram я зміг трохи поспілкуватися зі своєю дружиною. Хороша вона людина",- написав Моура.

29-річний бразилець у Англії грає з 2018 року. До цього він виступав за Парі Сен-Жермен. Зі збірною Бразилії виграв Кубок конфедерацій в 2013 році і срібну медаль Олімпійських ігор в Лондоні-2012.

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Разом з дружиною Ларіссою вони виховують двох дітей.