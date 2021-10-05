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Футболист обрадовался сбою в соцсетях: "Хоть смог пообщаться с женой"

Любомир Луканюк
5 октября, 14:12
Бразильский полузащитник Тоттенхэма Лукас Моура рассказал как провел вечер после того, как перестали работать WhatsApp и Instagram

Лукас и Ларисса хорошо провели время без соцсетей

Вчера темой номер один во всем мира стал массовый сбой в работе социальных сетей. Пользу из этого сумел извлечь полузащитник Тоттенхэма Лукас Моура.

Футболист опубликовал в Twitter забавное сообщение, посвященный этой теме.

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"Из-за сбоя в WhatsApp и Instagram я смог немного пообщаться со своей женой. Хороший она человек", – написал Моура.

29-летний бразилец в Англии играет с 2018 года. До этого он выступал за Пари Сен-Жермен. Со сборной Бразилии выиграл Кубок конфедераций в 2013 году и серебряную медаль Олимпийских игр в Лондоне-2012.

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Вместе с женой Лариссой они воспитывают двоих детей.

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