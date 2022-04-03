Футбол для дітей. Шахтар проведе у Європі серію благодійних матчів

Донецький Шахтар запланував благодійний тур Європою / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар", Колаж: Сьогодні

Керівництво донецького Шахтаря вирішило провести серію благодійних матчів із європейськими грандами. Усі кошти будуть спрямовані на допомогу Україні та українським дітям. Про це повідомив директор з футболу "гірників" Даріо Срна.

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Починаючи з 13 квітня Шахтар проведе товариські ігри з Бешекташем, Фенербахче, Севільєю, Хайдуком, ПСЖ та Лаціо.

"Сьогодні ситуація така, що нам дали зелене світло від УЄФА на проведення дуже великої кількості товариських ігор у Європі, і на цій підставі наші українські футболісти отримали дозвіл на від'їзд за кордон. Вони зможуть виїхати за три дні, і ми одразу разом із тренерським штабом та всіма українськими футболістами вирушимо до Стамбула.

На жаль, не буде багатьох бразильських гравців – більшість із них відмовляються. Приїдуть тільки Марлон та Ісмаїлі. У Туреччині починаємо грати: 13 квітня зустрічаємося з Бешикташем, 19-го – з Фенербахче, потім Севілья, Хайдук (Спліт), ПСЖ, Лаціо. Всі гроші, які ми заробимо на цих матчах, відправимо в Україну – для допомоги українцям, дітям. Поки що це головне, чим ми можемо допомогти.

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Як сказав президент нашого клубу Рінат Ахметов, "прийде час, коли ми відбудуємо Україну та інвестуватимемо всі свої сили та кошти, щоб Україна відновилася і стала сильною та процвітаючою країною". Я з цим повністю погоджуюся і також переконаний, що так і буде", – сказав Срна в інтерв'ю сайту Шахтаря.

Раніше гендиректор Шахтаря Сергій Палкін висловив невдоволення пасивною діяльністю ФІФА під час воєнної агресії РФ проти України. На Конгресі в Досі (Катар) головний футбольний орган не розглядав питання виключення Росії з організації, яку ініціював ФК Шахтар.