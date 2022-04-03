Футбол ради детей. Шахтер проведет в Европе серию благотворительных матчей

Донецкий Шахтер запланировал благотворительный тур по Европе / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер", Коллаж: Сегодня

Руководство донецкого Шахтера приняло решение провести серию благотворительных матчей с европейскими грандами. Все средства будут направлены на помощь Украине и украинским детям. Об этом сообщил директор по футболу "горняков" Дарио Срна.

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Начиная с 13 апреля Шахтер проведет товарищеские игры с Бешекташем, Фенербахче, Севильей, Хайдуком, ПСЖ и Лацио.

"Сегодня ситуация такова, что нам дали зеленый свет от УЕФА на проведение очень большого количества товарищеских игр в Европе, и на этом основании наши украинские футболисты получили разрешение на отъезд за границу. Они смогут уехать через три дня, и мы сразу вместе с тренерским штабом и всеми украинскими футболистами отправимся в Стамбул.

К сожалению, не будет многих бразильских игроков – большинство из них отказываются. Приедут только Марлон и Исмаили. В Турции начинаем играть: 13 апреля встречаемся с Бешикташем, 19-го – с Фенербахче, затем Севилья, Хайдук (Сплит), ПСЖ, Лацио. Все деньги, которые мы заработаем на этих матчах, отправим в Украину – для помощи украинцам, детям. Пока это главное, чем мы можем помочь.

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Как сказал президент нашего клуба Ринат Ахметов, "придет время, когда мы отстроим Украину и будем инвестировать все свои силы и средства, чтобы Украина восстановилась и стала сильной и процветающей страной". Я с этим полностью согласен и также убежден, что так и будет", – сказал Срна в интервью сайту Шахтера.

Ранее гендиректор Шахтера Сергей Палкин высказал крайнее недовольство пассивной деятельностью ФИФА во время военной агрессии РФ против Украины. На Конгрессе в Дохе (Катар) главный футбольный орган не рассматривал вопрос исключения России из организации, который был инициированный ФК Шахтер.