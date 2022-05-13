Франція – Словаччина: пряма трансляція ЧС-2022 з хокею

У хокейних воротарів завжди багато роботи / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні у Фінляндії стартує чемпіонат світу з хокею. За головний трофей борються 16 команд. Титул захищає збірна Канади.

Першого дня турніру в групі А зустрінуться збірні Франції та Словаччини. Матч розпочнеться о 16:20 за київським часом. Дивіться відеотрансляцію двобою на нашому сайті.

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ФРАНЦІЯ – СЛОВАЧЧИНА: ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Хто фаворит

У букмекерських конторах вважають, що словаки мають більше шансів виграти сьогоднішній поєдинок.

Котирування на основний час:

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Перемога Словаччини – 1.42

Нічия – 5.40

Перемога Франції – 6.10

Коефіцієнт на результат матчу:

Перемога Словаччини – 1.21

Перемога Франції – 4.40

Досягнення

Збірна Словаччини на світових першостях виступає з 1994 року. За цей час чотири рази була на п'єдесталі пошани. Чемпіони – 2002, срібні призери – 2000, 2012, бронзові призери – 2003.

Французи на світових першостях грають із 1930 року. Саме тоді вони й досягли свого найкращого результату – шостого місця.