13 травня 19:00
Флора --
Динамо --
14 травня 18:45
Челсі --
Ліверпуль --
15 травня 16:00
Вест Хем --
Манчестер Сіті --
15 травня 19:00
Мілан --
Аталанта --
15 травня 19:30
Атлетіко --
Севілья --
16 травня 21:45
Ювентус --
Лаціо --
17 травня 21:45
Саутгемптон --
Ліверпуль --
18 травня 19:00
Рієка --
Україна --
18 травня 22:00
Айнтрахт --
Рейнджерс --
19 травня 22:00
Челсі --
Лестер --
22 травня 18:00
Ліверпуль --
Вулверхемптон --
22 травня 18:00
Манчестер Сіті --
Астон Вілла --
25 травня 22:00
Рома --
Феєнорд --
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Франція – Словаччина: пряма трансляція ЧС-2022 з хокею

Любомир Луканюк
13 травня, 13:09
У першому матчі групи А чемпіонату світу з хокею 13 травня зіграють Франція та Словаччина. Дивіться відео трансляцію зустрічі на нашому сайті

У хокейних воротарів завжди багато роботи / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні у Фінляндії стартує чемпіонат світу з хокею. За головний трофей борються 16 команд. Титул захищає збірна Канади.

Першого дня турніру в групі А зустрінуться збірні Франції та Словаччини. Матч розпочнеться о 16:20 за київським часом. Дивіться відеотрансляцію двобою на нашому сайті.

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ФРАНЦІЯ – СЛОВАЧЧИНА: ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Хто фаворит

У букмекерських конторах вважають, що словаки мають більше шансів виграти сьогоднішній поєдинок.

Котирування на основний час:

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  • Перемога Словаччини – 1.42
  • Нічия – 5.40
  • Перемога Франції – 6.10

Коефіцієнт на результат матчу:

  • Перемога Словаччини – 1.21
  • Перемога Франції – 4.40

Досягнення

Збірна Словаччини на світових першостях виступає з 1994 року. За цей час чотири рази була на п'єдесталі пошани. Чемпіони – 2002, срібні призери – 2000, 2012, бронзові призери – 2003.

Французи на світових першостях грають із 1930 року. Саме тоді вони й досягли свого найкращого результату – шостого місця.