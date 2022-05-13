Франция – Словакия: прямая трансляция ЧМ-2022 по хоккею

У хоккейных вратарей всегда много работы / Фото: Коллаж: Сегодня
Сегодня в Финляндии стартует чемпионат мира по хоккею. За главный трофей сражаются 16 команд. Титул защищает сборная Канады.
В первый день турнира в группе А встретятся сборные Франции и Словакии. Матч начнется в 16:20 по киевскому времени. Смотрите видеотрансляцию поединка на нашем сайте.
ФРАНЦИЯ – СЛОВАКИЯ: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Кто фаворит
В букмекерских конторах считают, что у словаков больше шансов выиграть сегодняшний поединок.
Котировки на основное время:
- Победа Словакии – 1.42
- Ничья – 5.40
- Победа Франции – 6.10
Коэффициент на исход матча:
- Победа Словакии – 1.21
- Победа Франции – 4.40
Достижения
Сборная Словакии на мировых первенствах выступает с 1994 года. За это время четырежды была на пьедестале почета. Чемпионы – 2002, серебряные призеры – 2000, 2012, бронзовые призеры – 2003.
Французы на мировых первенствах играют с 1930 года. Именно тогда они и добились своего лучшего результата – шестого места.