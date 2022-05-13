13 мая 19:00
Флора --
Динамо --
14 мая 18:45
Челси --
Ливерпуль --
15 мая 16:00
Вест Хэм --
Манчестер Сити --
15 мая 19:00
Милан --
Аталанта --
15 мая 19:30
Атлетико --
Севилья --
16 мая 21:45
Ювентус --
Лацио --
17 мая 21:45
Саутгемптон --
Ливерпуль --
18 мая 19:00
Риека --
Украина --
18 мая 22:00
Айнтрахт --
Рейнджерс --
19 мая 22:00
Челси --
Лестер --
22 мая 18:00
Ливерпуль --
Вулверхэмптон --
22 мая 18:00
Манчестер Сити --
Астон Вилла --
25 мая 22:00
Рома --
Фейеноорд --
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Франция – Словакия: прямая трансляция ЧМ-2022 по хоккею

Любомир Луканюк
13 мая, 13:09
В первом матче группы А чемпионата мира по хоккею 13 мая сыграют Франция и Словакия. Смотрите видео трансляцию встречи на нашем сайте

У хоккейных вратарей всегда много работы / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня в Финляндии стартует чемпионат мира по хоккею. За главный трофей сражаются 16 команд. Титул защищает сборная Канады.

В первый день турнира в группе А встретятся сборные Франции и Словакии. Матч начнется в 16:20 по киевскому времени. Смотрите видеотрансляцию поединка на нашем сайте.

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ФРАНЦИЯ – СЛОВАКИЯ: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Кто фаворит

В букмекерских конторах считают, что у словаков больше шансов выиграть сегодняшний поединок.

Котировки на основное время:

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  • Победа Словакии – 1.42
  • Ничья – 5.40
  • Победа Франции – 6.10

Коэффициент на исход матча:

  • Победа Словакии – 1.21
  • Победа Франции – 4.40

Достижения

Сборная Словакии на мировых первенствах выступает с 1994 года. За это время четырежды была на пьедестале почета. Чемпионы – 2002, серебряные призеры – 2000, 2012, бронзовые призеры – 2003.

Французы на мировых первенствах играют с 1930 года. Именно тогда они и добились своего лучшего результата – шестого места.