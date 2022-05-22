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Флойд Мейвезер побив свого товариша у Дубаї

Андрій Трофімов
22 травня, 08:45
У виставковому поєдинку Флойд Мейвезер з нокдауном переміг свого спаринг-партнера Дона Мура

Флойд не жалів Дона / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній чемпіон світу у п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер-молодший провів черговий показовий поєдинок. У Дубаї Флойд зустрівся із Доном Муром. Раніше Мейвезер створив гоночну команду.

Шоу тривало вісім раундів. І під кінець бою Мейвезер відправив суперника у нокдаун.

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Але після вирішального гонгу переможця названо не було.

"Все це заради веселощів. Я тут, щоб розважати публіку, веселитися. Дон Мур – чудовий боксер, у нього немає поразок. У нас в обох немає поразок. Я люблю Дона Мура. У моєму серці він завжди залишиться чемпіоном", – заявив Мейвезер. після бою.

Дон Мур на профі-рингу провів лише 19 боїв – 18 перемог та одна нічия. Він ніколи не бився за чемпіонські пояси і довгий час був спаринг-партнером Мейвезера.

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Флойд Мейвезер вважається одним із найкращих боксерів незалежно від вагових категорій. За кар'єру провів 50 боїв та у всіх переміг!