Флойд Мейвезер избил своего товарища в Дубае

Флойд не жалел Дона / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший провел очередной показательный поединок. В Дубае Флойд встретился с Доном Муром. Ранее Мейвезер создал гоночную команду.

Шоу продолжалось восемь раундов. И под конец боя Мейвезер отправил соперника в нокдаун.

Реклама

Но после решающего гонга победитель назван не был.

"Все это ради веселья. Я здесь, чтобы развлекать публику, веселиться. Дон Мур – отличный боксер, у него нет поражений. У нас у обоих нет поражений. Я люблю Дона Мура. В моем сердце он всегда останется чемпионом", – заявил Мейвезер после боя.

Дон Мур на профи-ринге провел всего 19 боев – 18 побед и 1 ничья. Он никогда не дрался за чемпионские пояса и долгое время был спарринг-партнером Мейвезера.

Реклама

Флойд Мейвезер считается одним из лучших боксеров вне зависимости от весовых категорий. За карьеру провел 50 боев и все выиграл!