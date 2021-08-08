Прапор України на закритті Олімпіади-2020 довірили дворазовій призерці Ігор

Лузан завоювала бронзову медаль у змаганнях каное-одинаків на дистанції 200 метрів, а потім виграла срібло в парі з Анастасією Четвериковою в каное-двійці на 500 метрів.

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"Для мене це дуже велика честь. Чесно скажу, не очікувала. Коли мені про це повідомили, я стрибала від щастя.

Хочу сказати, що я також не очікувала, що все так складеться для мене в Токіо і я зможу вибороти дві з двох можливих для мене олімпійських нагород. Це неймовірно!

Сьогодні я з гордістю нестиму прапор нашої країни! З нетерпінням очікую на цю мить. Це найяскравіше завершення токійської Олімпіади! Я дуже щаслива!" – сказала спортсменка в інтерв'ю НОК України.