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Флаг Украины на закрытии Олимпиады-2020 доверили двукратной призерке Игр

8 августа, 09:38

Александр Трикиша

Нести флаг Украины на закрытии Олимпийских игр в Токио доверили двукратной призерке Олимпиады-2020 Людмиле Лузан. Спортсменка сама не ожидала, что ее удостоят такой чести

Людмила Лузан понесет флаг Украины во время церемонии закрытия Олимпиады-2020 / Фото: Reuters

Лузан завоевала бронзовую медаль в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 200 метров, а затем выиграла серебро в паре с Анастасией Четвериковой в каноэ-двойке на 500 метров.

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"Для меня это очень большая честь. Честно скажу, не ожидала. Когда мне об этом сообщили, я прыгала от счастья.

Хочу сказать, что я тоже не ожидала, что все так сложится для меня в Токио и я смогу завоевать две из двух возможных для меня олимпийских наград. Это невероятно!

Сегодня я с гордостью буду нести флаг нашей страны! С нетерпением жду этот момент. Это яркое завершение токийской Олимпиады! Я очень счастлива!", – сказала спортсменка в интервью НОК Украины.

Людмила Лузан и Анастасия Четверикова / Фото: Reuters

Напомним, на открытии Олимпиады-2020 флаг Украины несли Елена Костевич, выступающая в стрельбе из пистолета, и шпажист Богдан Никишин.

Знаменосцы Украины на Олимпиаде-2020 / Фото: REUTERS

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Источник: Сегодня|Спорт

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