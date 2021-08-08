Флаг Украины на закрытии Олимпиады-2020 доверили двукратной призерке Игр

Лузан завоевала бронзовую медаль в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 200 метров, а затем выиграла серебро в паре с Анастасией Четвериковой в каноэ-двойке на 500 метров.

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"Для меня это очень большая честь. Честно скажу, не ожидала. Когда мне об этом сообщили, я прыгала от счастья.

Хочу сказать, что я тоже не ожидала, что все так сложится для меня в Токио и я смогу завоевать две из двух возможных для меня олимпийских наград. Это невероятно!

Сегодня я с гордостью буду нести флаг нашей страны! С нетерпением жду этот момент. Это яркое завершение токийской Олимпиады! Я очень счастлива!", – сказала спортсменка в интервью НОК Украины.