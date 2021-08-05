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Зворотний бік медалі: "бронзова" Лузан показала, на які жертви йде заради перемоги

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
5 серпня, 09:35
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Рано вранці 5 серпня українська каноістка Людмила Лузан завоювала для України бронзову медаль Олімпійських ігор в Токіо. Але мало хто знає реальну ціну перемоги
Людмила Лузан показала, на які жертви йде ради перемог
Людмила Лузан показала, на які жертви йде ради перемог / Фото: Instagram

Людмила невдало стартувала в фіналі, але зуміла на характері вирвати бронзову медаль у полячки Дороти Борівської. Їх підсумкове становище визначали за допомогою фотофінішу!

Рік тому Лузан на своїй сторінці в Instagram опублікувала пост під назвою: "Зворотний бік медалі", де розповіла, на які жертви вона йде заради перемоги.

"Я вирішила показати реальне життя всіх зборів і тренувань, через що я проходжу. Мало у кого настільки сильно стираються руки, але я потрапляю в те число обраних.

Відразу скажу, нічого не допомагає, ні інше намотування, ні якісь рукавички, я випробувала все – результат не змінюється. Просто треба перетерпіти і, з часом, руки адаптуються.

Згодна, з боку виглядає жорстко. Якщо чесно, сама дивлюся на ці фотографії і дивуюся, як так можна працювати веслом, маючи такі рани?!

Але я вже настільки звикла до цієї особливості, що майже не помічаю.

Максимально концентруюся на тренуванні і не прислухаюся, що у мене щось болить. Хоча, буває сльози самі по собі капають... Загалом, перемотую пластиром пальці, мажу судокремом, йодом і повний вперед.

Відповідь одна. На шляху до своєї мрії ніщо не зупинить. Можна стерпіти цю тимчасову біль заради перемог", – писала Лузан.

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