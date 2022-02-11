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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Фінський лижник переміг росіянина, який зламав олімпійський п'єдестал

Сергій Шаховець
11 лютого, 15:55
Золоту медаль в індивідуальній лижній гонці виграв фінський спортсмен Ійво Нісканен

Фін Ійво Нісканен зумів забрати золото у Олександра Большунова / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні

Сьогодні на Олімпійських іграх у Пекіні було розіграно комплект нагород в індивідуальній лижній гонці. Як і очікувалося, медалі розподілилися між трьома фаворитами гонки – Ійво Нісканеном, Олександром Большуновим та Йоганнесом Клебо.

На старт 15-ти кілометрової гонки вийшло 99 лижників. У результаті Ійво Нісканен виявився найшвидшим на дистанції, випередивши і Большунова, і Клебо. Фінський спортсмен став дворазовим призером Олімпіади у Пекіні.

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Українські лижники Олексій Красовський та Руслан Перехода фінішували на 77-му та 78-му місцях відповідно.

Лижна гонка. Індивідуальна гонка на 15 км (чоловіки)

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  • 1.Ійво Нісканен (Фінляндія) 37:54.8
  • 2.Олександр Большунов (РОК) +23.2
  • 3. Йоганнес Клебо (Норвегія) +37.5
  • ...
  • 77. Олексій Красовський (Україна) +7:05.0
  • 78. Руслан Перехода (Україна) +7:10.8

Нагадаємо, що гонку в скіатлоні виграв з великою перевагою Олександр Большунов, який представляє команду РОК (Російського олімпійського комітету). На радощах Большунов почав стрибати прямо на медальному подіумі і зламав його!