Финский лыжник победил россиянина, сломавшего олимпийский пьедестал

Финн Ийво Нисканен сумел забрать золото у Александра Большунова / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня

Сегодня на Олимпийских играх в Пекине был разыгран комплект наград в индивидуальной лыжной гонке. Как и ожидалось, медали распределились между тремя фаворитами гонки – Ийво Нисканеном, Александром Большуновым и Йоханнесом Клебо.

На старт 15-ти километровой гонки вышло 99 лыжников. В итоге Ийво Нисканен оказался самым быстрым на дистанции, опередив и Большунова, и Клебо. Финский спортсмен стал двукратным призером Олимпиады в Пекине.

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Украинские лыжники Алексей Красовский и Руслан Перехода финишировали на 77-м и 78-м местах соответственно.

Лыжная гонка. Индивидуальная гонка на 15 км (мужчины)

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1.Ийво Нисканен (Финляндия) 37:54.8

2.Александр Большунов (РОК) +23.2

3.Иоганнес Клебо (Норвегия) +37.5

...

77. Алексей Красовский (Украина) +7:05.0

78. Руслан Перехода (Украина) +7:10.8

Напомним, что гонку в скиатлоне выиграл с большим преимуществом Александр Большунов, представляющий команду РОК (Российского олимпийского комитета). На радостях Большунов принялся прыгать прямо на медальном подиуме и сломал его!