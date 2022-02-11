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Финский лыжник победил россиянина, сломавшего олимпийский пьедестал

Сергей Шаховец
11 февраля, 15:55
Золотую медаль в индивидуальной лыжной гонке выиграл финский спортсмен Ийво Нисканен

Финн Ийво Нисканен сумел забрать золото у Александра Большунова / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня

Сегодня на Олимпийских играх в Пекине был разыгран комплект наград в индивидуальной лыжной гонке. Как и ожидалось, медали распределились между тремя фаворитами гонки – Ийво Нисканеном, Александром Большуновым и Йоханнесом Клебо.

На старт 15-ти километровой гонки вышло 99 лыжников. В итоге Ийво Нисканен оказался самым быстрым на дистанции, опередив и Большунова, и Клебо. Финский спортсмен стал двукратным призером Олимпиады в Пекине.

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Украинские лыжники Алексей Красовский и Руслан Перехода финишировали на 77-м и 78-м местах соответственно.

Лыжная гонка. Индивидуальная гонка на 15 км (мужчины)

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  • 1.Ийво Нисканен (Финляндия) 37:54.8
  • 2.Александр Большунов (РОК) +23.2
  • 3.Иоганнес Клебо (Норвегия) +37.5
  • ...
  • 77. Алексей Красовский (Украина) +7:05.0
  • 78. Руслан Перехода (Украина) +7:10.8

Напомним, что гонку в скиатлоне выиграл с большим преимуществом Александр Большунов, представляющий команду РОК (Российского олимпийского комитета). На радостях Большунов принялся прыгать прямо на медальном подиуме и сломал его!