28 травня 22:00 Онлайн
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Реал --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
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Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
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Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
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Фінляндія – США: де дивитись півфінал ЧС-2022 з хокею

Любомир Луканюк
28 травня, 10:58
Господарі турніру близькі, щоб другий рік поспіль зіграти у фіналі. Американці востаннє виборювали золото ще в середині минулого століття

Фінляндія проти США: битва за фінал чемпіонату світу / Фото: iihf.com

У суботу, 28 травня, будуть зіграні матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу з хокею. У Тампере зустрінуться збірні Фінляндії та США.

Коли початок? Стартовий свисток пролунає о 14:20 за київським часом.

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Де дивитись? В Україні пряма трансляція матчу Фінляндія – США буде на телеканалі Спорт 1.

Шлях у фінал

Збірна Фінляндії здобула вольову перемогу над Словаччиною – 4:2.

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А команда США обіграла Швейцарію – 3:0.

Команди зустрічалися на груповому етапі і тоді Фінляндія виграла – 4:1.

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Хто фаворит

У букмекерських конторах вважають лідерами зустрічі фінських хокеїстів.

Котирування на основний час:

  • Перемога Фінляндії – 1.79
  • Нічия – 4.20
  • Перемога США – 3.90

Коефіцієнт на результат матчу:

  • Прохід Фінляндії – 1.42
  • Прохід США – 2.85

Досягнення

Збірна Фінляндії дебютувала на світових першостях у 1939 році. Команда Суомі тричі стала чемпіоном світу – 1995, 2011, 2019.

Торік у фіналі фіни поступилися Канаді – 2:3 в овертаймі.

Збірна США на світових першостях виступає з 1931 року. За цей час двічі була чемпіоном – 1933, 1960.

Минулого чемпіонату світу американці виграли "бронзу".