Фінляндія – США: де дивитись півфінал ЧС-2022 з хокею

Фінляндія проти США: битва за фінал чемпіонату світу / Фото: iihf.com

У суботу, 28 травня, будуть зіграні матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу з хокею. У Тампере зустрінуться збірні Фінляндії та США.

Коли початок? Стартовий свисток пролунає о 14:20 за київським часом.

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Де дивитись? В Україні пряма трансляція матчу Фінляндія – США буде на телеканалі Спорт 1.

Шлях у фінал

Збірна Фінляндії здобула вольову перемогу над Словаччиною – 4:2.

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А команда США обіграла Швейцарію – 3:0.

Команди зустрічалися на груповому етапі і тоді Фінляндія виграла – 4:1.

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Хто фаворит

У букмекерських конторах вважають лідерами зустрічі фінських хокеїстів.

Котирування на основний час:

Перемога Фінляндії – 1.79

Нічия – 4.20

Перемога США – 3.90

Коефіцієнт на результат матчу:

Прохід Фінляндії – 1.42

Прохід США – 2.85

Досягнення

Збірна Фінляндії дебютувала на світових першостях у 1939 році. Команда Суомі тричі стала чемпіоном світу – 1995, 2011, 2019.

Торік у фіналі фіни поступилися Канаді – 2:3 в овертаймі.

Збірна США на світових першостях виступає з 1931 року. За цей час двічі була чемпіоном – 1933, 1960.

Минулого чемпіонату світу американці виграли "бронзу".