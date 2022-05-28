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Финляндия – США: где смотреть полуфинал ЧМ-2022 по хоккею

Любомир Луканюк
28 мая, 10:58
Хозяева турнира близки, чтобы второй год подряд сыграть в финале. Американцы последний раз боролись за золото еще в середине прошлого века

Финляндия против США: битва за финал чемпионата мира / Фото: iihf.com

В субботу, 28 мая, будут сыграны матчи 1/2 финала чемпионата мира по хоккею. В Тампере встретятся сборные Финляндии и США.

Когда начало? Стартовый свисток прозвучит в 14:20 по киевскому времени.

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Где смотреть? В Украине прямая трансляция матча Финляндия – США будет на телеканале Спорт 1.

Путь в финал

Сборная Финляндии добыла волевую победу над Словакией – 4:2.

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А команда США обыграла Швейцарию – 3:0.

Команды встречались на групповом этапе и тогда Финляндия выиграла – 4:1.

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Кто фаворит

В букмекерских конторах считают фаворитами встречи финских хоккеистов.

Котировки на основное время:

  • Победа Финляндии – 1.79
  • Ничья – 4.20
  • Победа США – 3.90

Коэффициент на исход матча:

  • Проход Финляндии – 1.42
  • Проход США – 2.85

Достижения

Сборная Финляндии дебютировала на мировых первенствах в 1939 году. Команда Суоми трижды становилась чемпионом мира – 1995, 2011, 2019.

В прошлом году в финале финны уступили Канаде – 2:3 в овертайме.

Сборная США на мировых первенствах выступает с 1931 года. За это время дважды была чемпионом – 1933, 1960.

На прошлом чемпионате мира американцы выиграли "бронзу".