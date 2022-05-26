28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини хокею

Фінляндія – Словаччина: де дивитись чвертьфінал ЧС-2022 з хокею

Любомир Луканюк
26 травня, 20:01
Господарі турніру спробують не зійти з дистанції раніше часу. Пряма трансляція поєдинку Фінляндія – Словаччина буде доступна на території України

Фінські вболівальники чекають на голи своєї команди / Фото: iihf.com

У четвер, 26 травня, будуть зіграні матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу з хокею. У Тампере зустрінуться збірні Фінляндії та Словаччини.

Коли початок? Стартовий свисток пролунає о 20:20 за київським часом. У цей же час у Гельсінкі пройде матч Швейцарія – США.

Реклама

Де дивитись? В Україні пряма трансляція матчу Фінляндія – Словаччина буде на телеканалі Спорт 1 HD.

Хто фаворит

У букмекерських конторах практично не сумніваються, що господарі турніру вийдуть до півфіналу чемпіонату світу.

Котирування на основний час:

Реклама
  • Перемога Фінляндії – 1.30
  • Нічия – 5.90
  • Перемога Словаччини – 8.80

Коефіцієнт на результат матчу:

  • Прохід Фінляндії – 1.12
  • Прохід Словаччини – 6.20

Досягнення

Збірна Фінляндії дебютувала на світових першостях у 1939 році. Команда Суомі є однією з найсильніших збірних планети. Леви тричі ставали чемпіонами світу – 1995, 2011, 2019. Дев'ять разів фіни ставали срібними призерами – 1992, 1994, 1998,1999, 2001, 2007, 2014, 2016, 2021, бронзовими призерами тричі – 2000, 2006, 2008.

Збірна Словаччини на світових першостях виступає з 1994 року. За цей час чотири рази була на п'єдесталі пошани. Чемпіони – 2002, срібні призери – 2000, 2012, бронзові призери – 2003.