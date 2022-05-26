Финляндия – Словакия: где смотреть четвертьфинал ЧМ-2022 по хоккею

Финские болельщики ждут голы своей команды / Фото: iihf.com

В четверг, 26 мая, будут сыграны матчи 1/4 финала чемпионата мира по хоккею. В Тампере встретятся сборные Финляндии и Словакии.

Когда начало? Стартовый свисток прозвучит в 20:20 по киевскому времени. В это же время в Хельсинки пройдет матч Швейцария – США.

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Где смотреть? В Украине прямая трансляция матча Финляндия – Словакия будет на телеканале Спорт 1 HD.

Кто фаворит

В букмекерских конторах практически не сомневаются, что хозяева турнира выйдут в полуфинал чемпионата мира.

Котировки на основное время:

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Победа Финляндии – 1.30

Ничья – 5.90

Победа Словакии – 8.80

Коэффициент на исход матча:

Проход Финляндии – 1.12

Проход Словакии – 6.20

Достижения

Сборная Финляндии дебютировала на мировых первенствах в 1939 году. Команда Суоми одна из сильнейших сборных планеты. Львы трижды становились чемпионами мира – 1995, 2011, 2019. Девять раз финны становились серебряными призерами – 1992, 1994, 1998,1999, 2001, 2007, 2014, 2016, 2021, бронзовыми призерами трижды – 2000, 2006, 2008.

Сборная Словакии на мировых первенствах выступает с 1994 года. За это время четырежды была на пьедестале почета. Чемпионы – 2002, серебряные призеры – 2000, 2012, бронзовые призеры – 2003.