28 мая 22:00
Ливерпуль --
Реал --
1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
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Финляндия – Словакия: где смотреть четвертьфинал ЧМ-2022 по хоккею

Любомир Луканюк
26 мая, 20:01
Хозяева турнира попытаются не сойти с дистанции раньше времени. Прямая трансляция поединка Финляндия – Словакия будет доступна на территории Украины

Финские болельщики ждут голы своей команды / Фото: iihf.com

В четверг, 26 мая, будут сыграны матчи 1/4 финала чемпионата мира по хоккею. В Тампере встретятся сборные Финляндии и Словакии.

Когда начало? Стартовый свисток прозвучит в 20:20 по киевскому времени. В это же время в Хельсинки пройдет матч Швейцария – США.

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Где смотреть? В Украине прямая трансляция матча Финляндия – Словакия будет на телеканале Спорт 1 HD.

Кто фаворит

В букмекерских конторах практически не сомневаются, что хозяева турнира выйдут в полуфинал чемпионата мира.

Котировки на основное время:

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  • Победа Финляндии – 1.30
  • Ничья – 5.90
  • Победа Словакии – 8.80

Коэффициент на исход матча:

  • Проход Финляндии – 1.12
  • Проход Словакии – 6.20

Достижения

Сборная Финляндии дебютировала на мировых первенствах в 1939 году. Команда Суоми одна из сильнейших сборных планеты. Львы трижды становились чемпионами мира – 1995, 2011, 2019. Девять раз финны становились серебряными призерами – 1992, 1994, 1998,1999, 2001, 2007, 2014, 2016, 2021, бронзовыми призерами трижды – 2000, 2006, 2008.

Сборная Словакии на мировых первенствах выступает с 1994 года. За это время четырежды была на пьедестале почета. Чемпионы – 2002, серебряные призеры – 2000, 2012, бронзовые призеры – 2003.