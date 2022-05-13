13 травня 19:00
Флора --
Динамо --
14 травня 18:45
Челсі --
Ліверпуль --
15 травня 16:00
Вест Хем --
Манчестер Сіті --
15 травня 19:00
Мілан --
Аталанта --
15 травня 19:30
Атлетіко --
Севілья --
16 травня 21:45
Ювентус --
Лаціо --
17 травня 21:45
Саутгемптон --
Ліверпуль --
18 травня 19:00
Рієка --
Україна --
18 травня 22:00
Айнтрахт --
Рейнджерс --
19 травня 22:00
Челсі --
Лестер --
22 травня 18:00
Ліверпуль --
Вулверхемптон --
22 травня 18:00
Манчестер Сіті --
Астон Вілла --
25 травня 22:00
Рома --
Феєнорд --
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Фінляндія – Норвегія: пряма трансляція ЧС-2022 з хокею

Сергій Шаховець
13 травня, 18:29
У другому матчі групи В чемпіонату світу з хокею 13 травня зіграють господарі турніру Фінляндія та Норвегія. Дивіться відео трансляцію зустрічі на нашому сайті

Фіни беззастережні фаворити матчу з норвежцями / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні у Фінляндії стартує чемпіонат світу з хокею. За головний трофей борються 16 команд. Титул захищає збірна Канади.

Першого дня турніру в групі В зустрінуться збірні Фінляндії та Норвегії. Матч розпочнеться о 20:20 за київським часом. Дивіться відеотрансляцію двобою на нашому сайті.

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ФІНЛЯНДІЯ – НОРВЕГІЯ: ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Хто фаворит

У букмекерських конторах упевнені у перемозі господарів чемпіонату світу над норвежцями.

Котирування на основний час:

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  • Перемога Фінляндії – 1.14
  • Нічия – 9.00
  • Перемога Норвегії – 16.00

Коефіцієнт на результат матчу:

  • Перемога Фінляндії – 1.04
  • Перемога Норвегії – 11.50

Досягнення

Збірна Фінляндії дебютувала на світових першостях у 1939 році. Команда Суомі є однією з найсильніших збірних планети. Леви тричі ставали чемпіонами світу – 1995, 2011, 2019. Дев'ять разів фіни ставали срібними призерами – 1992, 1994, 1998,1999, 2001, 2007, 2014, 2016, 2021, бронзовими призерами тричі – 2000, 2006, 2008.

Норвежці вперше вирушили на ЧС з хокею у 1937 році. Найвище досягнення збірної Норвегії: 4 місце на чемпіонаті світу 1951 року.