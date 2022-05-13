13 мая 19:00
Флора --
Динамо --
14 мая 18:45
Челси --
Ливерпуль --
15 мая 16:00
Вест Хэм --
Манчестер Сити --
15 мая 19:00
Милан --
Аталанта --
15 мая 19:30
Атлетико --
Севилья --
16 мая 21:45
Ювентус --
Лацио --
17 мая 21:45
Саутгемптон --
Ливерпуль --
18 мая 19:00
Риека --
Украина --
18 мая 22:00
Айнтрахт --
Рейнджерс --
19 мая 22:00
Челси --
Лестер --
22 мая 18:00
Ливерпуль --
Вулверхэмптон --
22 мая 18:00
Манчестер Сити --
Астон Вилла --
25 мая 22:00
Рома --
Фейеноорд --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости хоккея

Финляндия – Норвегия: прямая трансляция ЧМ-2022 по хоккею

Сергей Шаховец
13 мая, 18:29
Во втором матче группы В чемпионата мира по хоккею 13 мая сыграют хозяева турнира Финляндия и Норвегия. Смотрите видео трансляцию встречи на нашем сайте

Финны безоговорочные фавориты матча с норвежцами / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня в Финляндии стартует чемпионат мира по хоккею. За главный трофей сражаются 16 команд. Титул защищает сборная Канады.

В первый день турнира в группе В встретятся сборные Финляндии и Норвегии. Матч начнется в 20:20 по киевскому времени. Смотрите видеотрансляцию поединка на нашем сайте.

Реклама

ФИНЛЯНДИЯ – НОРВЕГИЯ: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Кто фаворит

В букмекерских конторах уверены в победе хозяев чемпионата мира над норвежцами.

Котировки на основное время:

Реклама
  • Победа Финляндии – 1.14
  • Ничья – 9.00
  • Победа Норвегии – 16.00

Коэффициент на исход матча:

  • Победа Финляндии – 1.04
  • Победа Норвегии – 11.50

Достижения

Сборная Финляндии дебютировала на мировых первенствах в 1939 году. Команда Суоми одна из сильнейших сборных планеты. Львы трижды становились чемпионами мира – 1995, 2011, 2019. Девять раз финны становились серебряными призерами – 1992, 1994, 1998,1999, 2001, 2007, 2014, 2016, 2021, бронзовыми призерами трижды – 2000, 2006, 2008.

Норвежцы впервые отправились на ЧМ по хоккею в 1937 году. Высшие достижение сборной Норвегии: 4-е место на чемпионате мира 1951 года.