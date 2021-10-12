Фінляндія наздогнала Україну! Потрапити на ЧС-2022 тепер складніше

Пуккі забив два голи Казахстану / Фото: REUTERS
Сьогодні в Європі проходять відбіркові поєдинки ЧС-2022. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Україна – Боснія.
Зустріч у Львові розпочнеться о 21:45. А один поєдинок нашої групи вже завершився. Збірна Фінляндії в гостях обіграла команду Казахстану – 2:0. Дублем відзначився нападник фінської збірної Теему Пуккі.
Отже, збірна Фінляндії в шести матчах набрала 8 очок і наздогнала національну команду України, яка посідає друге місце завдяки кращій різниці м'ячів.
Проте тепер навіть дві перемоги на Боснією не гарантують нашій команді путівку в плей-оф.
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Матчі, що залишилися в нашій групі:
12.10. Україна – Боснія
13.11. Боснія – Фінляндія
13.11. Франція – Казахстан
16.11. Боснія – Україна
16.11. Фінляндія – Франція
Нагадаємо, що перша команда групи виходять безпосередньо на ЧС-2022, друга – потрапляє в плей-оф.