Фінляндія наздогнала Україну! Потрапити на ЧС-2022 тепер складніше

Пуккі забив два голи Казахстану / Фото: REUTERS

Сьогодні в Європі проходять відбіркові поєдинки ЧС-2022. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Україна – Боснія.

Зустріч у Львові розпочнеться о 21:45. А один поєдинок нашої групи вже завершився. Збірна Фінляндії в гостях обіграла команду Казахстану – 2:0. Дублем відзначився нападник фінської збірної Теему Пуккі.

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Отже, збірна Фінляндії в шести матчах набрала 8 очок і наздогнала національну команду України, яка посідає друге місце завдяки кращій різниці м'ячів.

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Проте тепер навіть дві перемоги на Боснією не гарантують нашій команді путівку в плей-оф.

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Матчі, що залишилися в нашій групі:

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12.10. Україна – Боснія

13.11. Боснія – Фінляндія

13.11. Франція – Казахстан

16.11. Боснія – Україна

16.11. Фінляндія – Франція

Нагадаємо, що перша команда групи виходять безпосередньо на ЧС-2022, друга – потрапляє в плей-оф.