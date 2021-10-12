12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Фінляндія наздогнала Україну! Потрапити на ЧС-2022 тепер складніше

Любомир Луканюк
12 жовтня, 19:15
Дубль форварда Теему Пуккі приніс перемогу фінам над Казахстаном і ще більше заплутав турнірні розклади в нашій групі

Пуккі забив два голи Казахстану / Фото: REUTERS

Сьогодні в Європі проходять відбіркові поєдинки ЧС-2022. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Україна – Боснія.

Зустріч у Львові розпочнеться о 21:45. А один поєдинок нашої групи вже завершився. Збірна Фінляндії в гостях обіграла команду Казахстану – 2:0. Дублем відзначився нападник фінської збірної Теему Пуккі.

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Отже, збірна Фінляндії в шести матчах набрала 8 очок і наздогнала національну команду України, яка посідає друге місце завдяки кращій різниці м'ячів.

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Проте тепер навіть дві перемоги на Боснією не гарантують нашій команді путівку в плей-оф.

Читайте також: Як Україні потрапити в плей-оф: всі розклади

Матчі, що залишилися в нашій групі:

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12.10. Україна – Боснія

13.11. Боснія – Фінляндія
13.11. Франція – Казахстан

16.11. Боснія – Україна
16.11. Фінляндія – Франція

Нагадаємо, що перша команда групи виходять безпосередньо на ЧС-2022, друга – потрапляє в плей-оф.

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