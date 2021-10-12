12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
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Финляндия догнала Украину! Попасть на ЧМ-2022 теперь сложнее

Любомир Луканюк
12 октября, 19:15
Дубль форварда Теэму Пукки принес победу финнам над Казахстаном и еще более запутал турнирные расклады в нашей группе

Пукки забил два гола Казахстану / Фото: REUTERS

Сегодня в Европе проходят отборочные поединки ЧМ-2022. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Украина – Босния.

Встреча во Львове начнется в 21:45. А один поединок нашей группы уже завершился. Сборная Финляндии в гостях обыграла команду Казахстана – 2:0. Дублем отличился нападающий финской сборной Теэму Пукки.

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Таким образом, сборная Финляндии в шести матчах набрала 8 очков и догнала национальную команду Украины, которая занимает второе место благодаря лучшей разнице мячей.

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Тем не менее, теперь даже две победы на Боснией не гарантируют нашей команде путевку в плей-офф.

Читайте также: Как Украине попасть в плей-офф: все расклады

Оставшиеся матчи в нашей группе:

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12.10. Украина – Босния

13.11. Босния – Финляндия
13.11. Франция – Казахстан

16.11. Босния – Украина
16.11. Финляндия – Франция

Напомним, что первая команда группы выходят напрямую на ЧМ-2022, вторая – попадает в плей-офф.

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