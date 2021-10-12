Финляндия догнала Украину! Попасть на ЧМ-2022 теперь сложнее

Пукки забил два гола Казахстану / Фото: REUTERS

Сегодня в Европе проходят отборочные поединки ЧМ-2022. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Украина – Босния.

Встреча во Львове начнется в 21:45. А один поединок нашей группы уже завершился. Сборная Финляндии в гостях обыграла команду Казахстана – 2:0. Дублем отличился нападающий финской сборной Теэму Пукки.

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Таким образом, сборная Финляндии в шести матчах набрала 8 очков и догнала национальную команду Украины, которая занимает второе место благодаря лучшей разнице мячей.

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Тем не менее, теперь даже две победы на Боснией не гарантируют нашей команде путевку в плей-офф.

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Оставшиеся матчи в нашей группе:

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12.10. Украина – Босния

13.11. Босния – Финляндия

13.11. Франция – Казахстан

16.11. Босния – Украина

16.11. Финляндия – Франция

Напомним, что первая команда группы выходят напрямую на ЧМ-2022, вторая – попадает в плей-офф.