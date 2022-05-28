28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Фінал Ліги чемпіонів: коли і де дивитись матч Ліверпуль – Реал

Анатолій Дерека
28 травня, 06:24
Мерсисайдці та мадридці воюють за головний клубний трофей Європи та закриють сезон 2021/2022. Розповідаємо, де відбудеться трансляція матчу

Юрген Клопп та Карло Анчелотті посперечаються за трофей Ліги чемпіонів

Сьогодні, 28 травня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів, у якому зіграють Ліверпуль та мадридський Реал. Зустріч відбудеться у передмісті Парижа на арені "Стад-де-Франс" у Сен-Дені. Початок – о 22:00 за київським часом.

Де дивитись матч Ліверпуль – Реал? Пряма трансляція фіналу Ліги чемпіонів буде доступна на сервісі MEGOGO. Також онлайн поєдинку Ліверпуль – Реал буде доступним у нас на сайті.

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Тим часом букмекери оцінили шанси команд на трофей. На їхню думку, фаворитом фіналу є Ліверпуль. Коефіцієнт на тріумф підопічних Клоппа дорівнює 1.58, тоді як на Реал – 2.50. У відсотковому співвідношенні – 61% на 39%.

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Якщо говорити про основний час, то тріумф англійців оцінюється у 2.05, іспанців – у 3.60. Коефіцієнт на нічию та перехід матчу в екстра-тайми дорівнює 3.70. Імовірність серії пенальті – 6.40 (або 15%).

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Команди раніше вже перетиналися у фіналах КЄЧ/ЛЧ. У 1981 році успіх святкував Ліверпуль завдяки єдиному голу Алана Кеннеді. Той поєдинок пройшов якраз у Парижі.

А вже у 2018 році у Києві Реал взяв реванш у суперника, здобувши перемогу з рахунком 3:1. Дубль оформив Гарет Бейл, а Карім Бензема відкрив рахунок після дикої помилки Каріуса. За мерсісайдців забив Садіо Мане.