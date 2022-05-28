28 мая 22:00
Ливерпуль --
Реал --
1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Финал Лиги чемпионов: когда и где смотреть матч Ливерпуль – Реал

Анатолий Дерека
28 мая, 06:24
Мерсисайдцы и мадридцы сразятся за главный клубный трофей Европы и закроют сезон 2021/2022. Рассказываем, где состоится трансляция матча

Юрген Клопп и Карло Анчелотти поспорят за трофей Лиги чемпионов

Сегодня, 28 мая, состоится финал Лиги чемпионов, в котором сыграют Ливерпуль и мадридский Реал. Встреча состоится в предместье Парижа на арене "Стад-де-Франс" в Сен-Дени. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Ливерпуль – Реал? Прямая трансляция финала Лиги чемпионов будет доступна на сервисе MEGOGO. Также онлайн поединка Ливерпуль – Реал будет доступен у нас на сайте.

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Тем временем, букмекеры оценили шансы команд на трофей. По их мнению, фаворитом финала является Ливерпуль. Коэффициент на триумф подопечных Клоппа равен 1.58, тогда как на Реал – 2.50. В процентном соотношении – 61% на 39%.

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Если говорить про основное время, то триумф англичан оценивается в 2.05, испанцев – в 3.60. Коэффициент на ничью и переход матча в экстра-таймы равен 3.70. Вероятность серии пенальти – 6.40 (или же 15%).

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Команды ранее уже пересекались в финалах КЕЧ/ЛЧ. В 1981 году успех праздновал Ливерпуль благодаря единственному голу Алана Кеннеди. Тот поединок прошел как раз в Париже.

А уже в 2018 году в Киеве Реал взял реванш у соперника, добыв победу со счетом 3:1. Дубль оформил Гарет Бэйл, а Карим Бензема открыл счет после дикой ошибки Кариуса. За мерсисайдцев забил Садио Мане.