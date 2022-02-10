Фігурне катання на Олімпіаді: Ханю без медалі, українець – останній

Ханю, Чен і Шмуратко / Фото: Reuters
Американський фігурист Нейтан Чен виграв золото на зимових Олімпійських іграх у Пекіні у чоловічому одиночному катанні. Срібним призером став японець Юма Кагіяма, бронзу здобув його співвітчизник Сема Уно.
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Фаворит змагань дворазовий олімпійський чемпіон Юдзуру Ханю став лише четвертим – після короткої програми японець посідав восьме місце, а у довільній впав із четверних акселя та сальхова та залишився за бортом п'єдесталу.
Українець Іван Шмуратко, який показав у короткій програмі 22-й результат, за підсумками довільної посів 24 місце серед 24 учасників.
Проте 20-річний Шмуратко не посипає голову попелом.
"Олімпійські ігри в Пекіні розпочалися для мене з випробувань. Через позитивний тест на коронавірус я був кілька днів на карантині. Не зміг допомогти збірній у командних змаганнях, але радий був повернутись. На Олімпіаді є особливий тиск... Рухаюся тільки у напрямку позитиву та прогресу", – наводить слова Івана Шмуратка НОК України.
Фігурне катання. Чоловіки
- 1. Нейтан Чен (США) – 332,60
- 2. Юма Кагіяма (Японія) – 310,05
- 3. Сема Уно (Японія) – 293,00
- 4. Юдзуру Ханю (Японія) – 283.21
- 24. Іван Шмуратко (Україна) – 205.76