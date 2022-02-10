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Фигурное катание на Олимпиаде: Ханю без медали, украинец – последний

Максим Мельник
10 февраля, 08:58
Пьедестал в одиночном фигурном катании у мужчин получился американо-японским, но главной звезды на нем не оказалось

Ханю, Чен и Шмуратко / Фото: Reuters

Американский фигурист Нэйтан Чен выиграл золото на зимних Олимпийских играх в Пекине в мужском одиночном катании. Серебряным призером стал японец Юма Кагияма, бронзу добыл его соотечественник Сема Уно.

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Фаворит соревнований двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю стал лишь четвертым – после короткой программы японец занимал восьмое место, а в произвольной упал с четверных акселя и сальхова и остался за бортом пьедестала.

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Украинец Иван Шмуратко, показавший в короткой программе 22-й результат, по итогам произвольной занял 24-е место среди 24-х участников.

Тем не менее 20-летний Шмуратко не посыпает голову пеплом.

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"Олимпийские игры в Пекине начались для меня с испытаний. Из-за положительного теста на коронавирус я находился несколько дней на карантине. Не смог помочь сборной в командных соревнованиях, но рад был вернуться. На Олимпиаде присутствует особое давление... Двигаюсь только в направлении позитива и прогресса", – приводит слова Ивана Шмуратко НОК Украины.

Фигурное катание. Мужчины

  • 1. Нейтан Чен (США) – 332,60
  • 2. Юма Кагияма (Япония) – 310,05
  • 3. Сема Уно (Япония) – 293,00
  • 4. Юдзуру Ханю (Япония) – 283.21
  • 24. Иван Шмуратко (Украина) – 205.76