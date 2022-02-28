8 березня 22:00
Баварія --
Зальцбург --
8 березня 22:00
Ліверпуль --
Інтер --
9 березня 22:00
Манчестер Сіті --
Спортинг --
9 березня 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
12 березня 00:00
Колос --
Динамо --
12 березня 00:00
Шахтар --
Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
Чорноморець --
12 березня 00:00
Маріуполь --
Інгулець --
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"ФІФА – такий же злочинець, як і Росія". Левченко незадоволений санкціями проти агресора

Сергій Шаховець
28 лютого, 14:23
Колишній футболіст збірної України Євген Левченко відреагував на рішення Міжнародної федерації футболу щодо путінської Росії

На думку ФІФА, злочинів Росії недостатньо, щоб відлучити варварів від змагань / Фото: Колаж: Сьогодні

У відповідь на віроломний напад Росії проти незалежної України, ФІФА не ризикнула відлучити країну-агресора від міжнародних змагань. Таке боягузливе рішення футбольних чиновників обурило Євгена Левченка.

Абсолютно неприйнятне рішення ФІФА дозволити грати збірній Росії на міжнародній арені.

В даному випадку – ФІФА є таким самим злочинцем, як і країна-агресор .

І не треба мені говорити про спорт поза політикою", – написав Левченко на своїй сторінці у Twitter .

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Зазначимо, що у 2019 році Путін нагородив президента ФІФА Джанні Інфантіно орденом Дружби. Тепер ми знаємо ціну цієї дружби.

Нагадаємо, раніше Польща, Чехія та Швеція заявили, що ні за яких умов не гратимуть з агресором у плей-оф за вихід на ЧС-2022 – 24 та 29 березня.

Російські вболівальники на Євро / Фото: Getty Images