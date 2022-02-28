"ФИФА – такой же преступник, как и Россия". Левченко недоволен санкциями против агрессора

По мнению ФИФА, преступлений России недостаточно, чтобы отлучить варваров от соревнований / Фото: Коллаж: Сегодня

В ответ на вероломное нападение России против независимой Украины, ФИФА не рискнула отлучить страну-агрессора от международных соревнований. Такое трусливое решение футбольных чиновников вызвало негодование у Евгения Левченко.

"Абсолютно неприемлемое решение ФИФА разрешить играть сборной России на международной арене. В данной ситуации – ФИФА является таким же преступником, как и страна-агрессор. И не надо мне говорить про спорт вне политики", – написал Левченко на своей странице в Twitter.

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Отметим, что в 2019-м году Путин наградил президента ФИФА Джанни Инфантино орденом Дружбы. Теперь мы знаем цену этой дружбе.

Напомним, ранее Польша, Чехия и Швеция заявили, что ни при каких условиях не будут играть с агрессором в плей-офф за выход на ЧМ-2022 – 24 и 29 марта.