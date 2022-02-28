8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
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"ФИФА – такой же преступник, как и Россия". Левченко недоволен санкциями против агрессора

Сергей Шаховец
28 февраля, 14:23
Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко отреагировал на решения Международной федерации футбола в отношении путинской России

По мнению ФИФА, преступлений России недостаточно, чтобы отлучить варваров от соревнований / Фото: Коллаж: Сегодня

В ответ на вероломное нападение России против независимой Украины, ФИФА не рискнула отлучить страну-агрессора от международных соревнований. Такое трусливое решение футбольных чиновников вызвало негодование у Евгения Левченко.

"Абсолютно неприемлемое решение ФИФА разрешить играть сборной России на международной арене.

В данной ситуации – ФИФА является таким же преступником, как и страна-агрессор.

И не надо мне говорить про спорт вне политики", – написал Левченко на своей странице в Twitter.

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Отметим, что в 2019-м году Путин наградил президента ФИФА Джанни Инфантино орденом Дружбы. Теперь мы знаем цену этой дружбе.

Напомним, ранее Польша, Чехия и Швеция заявили, что ни при каких условиях не будут играть с агрессором в плей-офф за выход на ЧМ-2022 – 24 и 29 марта.

Российские болельщики на Евро / Фото: Getty Images