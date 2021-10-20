20 жовтня 45’
Барселона 1
Динамо 0
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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ФІФА продалася арабам: ще один великий турнір віддали шейхам

Олександр Трикіша
20 жовтня, 20:15
Клубний чемпіонат світу проведуть в Об'єднаних Арабських Еміратах на початку 2022 року третій раз поспіль найсильніший клуб світу визначиться у арабській країні

/ Фото: Getty Images

На початку вересня Японія відмовилася від проведення клубного ЧС-2021 через пандемію COVID-19. Слідом за Японією від проведення клубного чемпіонату світу відмовилася і ПАР.

Втім, на допомогу ФІФА прийшли шейхи з ОАЕ, які погодилися провести турнір у себе, повідомляється на офіційному сайті організації. Єдине, турнір довелося перенести на початок наступного року. Точні дати поки невідомі.

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Це буде третій поспіль розіграш клубного ЧС на Аравійському півострові – два попередніх брав Катар. До речі, в тому ж 2022 році в Катарі пройде чемпіонат світу з футболу.

У клубному чемпіонаті світу повинні взяти участь сім клубів. На цей момент відомі три учасники: Челсі – як переможець Ліги чемпіонів УЄФА, єгипетський Аль Ахлі – володар африканської Ліги чемпіонів, і новозеландський Окленд Сіті, заявлений Конфедерацією футболу Океанії. Решта чотири учасники ще не визначені.

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