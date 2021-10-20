ФІФА продалася арабам: ще один великий турнір віддали шейхам

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На початку вересня Японія відмовилася від проведення клубного ЧС-2021 через пандемію COVID-19. Слідом за Японією від проведення клубного чемпіонату світу відмовилася і ПАР.

Втім, на допомогу ФІФА прийшли шейхи з ОАЕ, які погодилися провести турнір у себе, повідомляється на офіційному сайті організації. Єдине, турнір довелося перенести на початок наступного року. Точні дати поки невідомі.

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Це буде третій поспіль розіграш клубного ЧС на Аравійському півострові – два попередніх брав Катар. До речі, в тому ж 2022 році в Катарі пройде чемпіонат світу з футболу.

У клубному чемпіонаті світу повинні взяти участь сім клубів. На цей момент відомі три учасники: Челсі – як переможець Ліги чемпіонів УЄФА, єгипетський Аль Ахлі – володар африканської Ліги чемпіонів, і новозеландський Окленд Сіті, заявлений Конфедерацією футболу Океанії. Решта чотири учасники ще не визначені.