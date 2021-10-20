ФИФА продалась арабам: еще один крупный турнир отдали шейхам

Трофей клубного чемпионата мира по футболу / Фото: Getty Images

В начале сентября Япония отказалась от проведения клубного ЧМ-2021 из-за пандемии COVID-19. Вслед за Японией от проведения клубного чемпионата мира отказалась и ЮАР.

Впрочем, на помощь ФИФА пришли шейхи из ОАЭ, согласившиеся провести турнир у себя, сообщается на официальном сайте организации. Единственное, турнир пришлось перенести на начало следующего года. Точные даты пока неизвестны.

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Это будет третий подряд розыгрыш клубного ЧМ на Аравийском полуострове – два предыдущих принимал Катар. Кстати, в том же 2022 году в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу.

В клубном чемпионате мира должны принять участие семь клубов. На данный момент известны три участника: Челси – как победитель Лиги чемпионов УЕФА, египетский Аль Ахли – обладатель африканской Лиги чемпионов, и новозеландский Окленд Сити, заявленный Конфедерацией футбола Океании. Остальные четыре участники еще не определены.