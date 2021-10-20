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20 октября 22:00
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Мальме --
Челси --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
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Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
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ФИФА продалась арабам: еще один крупный турнир отдали шейхам

Александр Трикиша
20 октября, 20:15
Клубный чемпионат мира проведут в Объединенных Арабских Эмиратах в начале 2022 года третий раз подряд сильнейший клуб мира определится в арабской стране

Трофей клубного чемпионата мира по футболу / Фото: Getty Images

В начале сентября Япония отказалась от проведения клубного ЧМ-2021 из-за пандемии COVID-19. Вслед за Японией от проведения клубного чемпионата мира отказалась и ЮАР.

Впрочем, на помощь ФИФА пришли шейхи из ОАЭ, согласившиеся провести турнир у себя, сообщается на официальном сайте организации. Единственное, турнир пришлось перенести на начало следующего года. Точные даты пока неизвестны.

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Это будет третий подряд розыгрыш клубного ЧМ на Аравийском полуострове – два предыдущих принимал Катар. Кстати, в том же 2022 году в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу.

В клубном чемпионате мира должны принять участие семь клубов. На данный момент известны три участника: Челси – как победитель Лиги чемпионов УЕФА, египетский Аль Ахли – обладатель африканской Лиги чемпионов, и новозеландский Окленд Сити, заявленный Конфедерацией футбола Океании. Остальные четыре участники еще не определены.

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